Filho de Pedro Chagas Freitas já deixou Cuidados Intensivos

“A felicidade pode ser tão simples como deixar os Cuidados Intensivos. É um passo pequeno, e o maior de todos”, escreveu Pedro Chagas Freitas. O filho Benjamim, de seis anos, já terá deixado os Cuidados Intensivos, no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde estava internado por precisar urgentemente de um dador vivo de fígado. Ainda a tentar vencer a doença rara, o autor pede ainda aos seguidores que sejam enviados vídeos animados para ajudar Benjamim a passar os dias no internamento.

“Se quiserem salvar um pouco o dia do Benjamim, enviem vídeos vossos dirigidos a ele: pode ser a cantar a canção do Dartacão (do Dartacão pode ser tudo, que ele ama), pode ser a imitar outras personagens, a cantar as músicas que vos apetecer”, detalha. E pede: “comuniquem com ele, tragam-lhe a cura do humor, da distração”, “o corpo, onde ele estão, não pode mexer-se. Ajudem-no a mexer a mente, o coração”.