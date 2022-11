Filmes cheios de esperança para ajudar a enfrentar tempos difíceis

Os tempos que correm não têm sido fáceis para ninguém, mas o importante é continuar de cabeça erguida e encontrar mecanismos que a façam voltar a ter forças para encarar as adversidades que vão surgindo.

Se existem filmes para quando tem vontade de chorar, ou outros que ajudam a ganhar inspiração para momentos importantes da vida, existem também outros que podem ajudar a ganhar mais esperança no mundo e na realidade que nos rodeia.

A revista feminina Vogue elaborou uma lista de sete filmes que nos vão ajudar neste processo, seja qual for o motivo pelo qual estamos mais em baixo. Uns filmes são para que saibamos que podemos desafiar as contrariedades que nos surgem; outros para termos esperança mesmo em tempos difíceis; outros ainda para aprender a encontrar a justiça num mundo desigual – várias são as hipóteses de filmes que nos podem dar uma lição de vida e olhar para a realidade de uma outra forma.

Veja abaixo estas sugestões:

Bestas do Sul Selvagem (Beasts of the Southern Wild)

Boyhood – Momentos de uma vida (Boyhood)



Cafarnaum (Capernaum)

Sem rastos (Leave no trace)

A despedida (The Farewell)