Filomena Cautela no Réveillon, Joana Marques no ‘Porquinho Mealheiro’ e estrelas da RTP nas festas

Em programa que ganha não se mexe e, por isso, a RTP1 volta a apostar, como habitualmente, nos especiais de O Preço Certo nesta quadra festiva. Fernando Mendes é receita de sucesso e o apresentador vai dar a cara por programas solidários, no dia 24 e de 26 a 30 de dezembro, às 19.00 H, com participações especiais de jogadores da Seleção Nacional, padres, mulheres de desportistas ou cantores populares, que vão tentar acertar no valor dos produtos.

Ainda nos programas, os resultados de “Porquinho Mealheiro”, de Vasco Palmeirim, valeram ao comunicador programas especiais a 22 e de 26 a 31 de dezembro: a responder às questões de cultura geral vão estar humoristas, músicos, amigos do também radialista, desportistas ou membros do “The Voice Portugal”.

E como não há ano sem circo, a estação pública viaja até Monte Carlo, a 24 e 31 de dezembro, às 17.00 H, para apresentar os melhores momentos dos últimos dez anos. Na noite de 24 de dezembro, às 21.00 H chega, ainda, a magia do circo da RTP, com a presença de alguns nomes conhecidos da estação, como Jorge Gabriel, Sónia Araújo, José Carlos Malato, Fernando Mendes ou João Paulo Rodrigues.

Vanessa Oliveira e José Carlos Malato trazem uma emissão especial ao longo da véspera de Natal, com tradições e o que caracteriza esta época, num programa que promete ter música, alegria e boa-disposição.

No dia 25 de dezembro, pelas 21.30 H, há um especial do “The Voice Portugal” com Anjos, Bárbara Bandeira e Ivandro, Salvador Seixas, Dama e Buba Espinho, Aurea, Família Chaveiro do The Voice Gerações.

Também o “Masterchef Portugal” vai ter uma emissão especial na última noite de 2022, com Filomena Cautela a ser a anfitriã deste formato com criações culinárias de luxo, música, competição e muito humor Aos chefs jurados – Ricardo Costa, Noélia Jerónimo e Pedro Pena Bastos -, juntam-se

chefs convidados que vão ser mentores das celebridades que vão competir pelo troféu de Ano Novo. Teresa Guilherme, Sara Norte, Vera Kolodzig, João Paulo Rodrigues, Liliana Santos, Pedro Teixeira da Mota e Cláudia Pascoal são os cozinheiros amadores de serviço. Para ver a partir das 22.00 H.

No “Adeus 2022”, no dia 31 de dezembro, ao longo do dia, Sónia Araújo e Jorge Gabriel serão os anfitriões deste programa especial de Fim de Ano (10h13h/14h15-17h) onde vão fazer a contagem decrescente para o

novo ano.

Para os amantes da música portuguesa, Diogo Piçarra apresenta ao vivo as canções do álbum “South Side Boy” num espetáculo memorável e o primeiro em nome próprio na Altice Arena. Para ver no dia 30 de dezembro, às 23.15 H.

Finalmente, no dia 1 de janeiro de manhã, a RTP exibe o tradicional concerto que se realiza na Sala Dourada do Musikverein, na Áustria, para festejar a chegada do Novo Ano. Uma seleção das melhores valsas, polcas e marchas

de Strauss e dos seus contemporâneos.