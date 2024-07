Finalmente o sol e o calor! Mais de 50 formas de os celebrar com estilo

Julho chegou com o tempo quente. E é caso para celebrar, afinal a chuva miudinha e o vento frio de junho há muito que acinzentavam as perspetivas de umas férias quentes. Mas isso acabou! Agora sim, ei-lo: o sol. E com ele a vontade de festejar, sair à rua, ir à praia ou à piscina, mas, claro, sempre protegida.

Para lá dos chapéus e do protetor solar, os óculos são peças obrigatórias para escapar por entre as agressões oculares feitas pelos raios e pela luminosidade. E há tanto por onde escolher: desde as opções mais geométricas e trabalhadas, a modelos reversos, passando pela absoluta diversidade de formatos. Inspire-se e agarre o verão com estilo, que ainda vai bem a tempo, e com preços para todas as carteiras, mesmo todas!

Veja as opções disponíveis para esta temporada, algumas delas já em saldos:

Vogue eyewear, 0VO5585S, 99€

Cierzo, A52026-C2 InstitutOptico, preço sob conculta

Cierzo, A52027 C3, azul, InstitutOptico, preço sob consulta

Cierzo, A52028 C2, Tartaruga, InstitutOptico, preço sob consulta

FORA by Mafalda Patrício, Fora, 149€

Jimmy Choo, Sunglass Hut, 280€

Longchamp, 170€

Mega Wayfarer, Ray-ban, 173€

Michael Kors, Sunglass Hut, 152€

DG2306, Dolce&Gabbana, Luxottica, preço sob consulta

Moss, M170920, Optivisão, preço sob consulta

Óculos de Sol Amy Green em Cor Verde, Robin Collection, El Corte Inglés, 70€

Óculos de Sol Borboleta Oversize, Preto, Guccci, El Corte Inglés, 300€

0EA4230U, Emporio Armani, Luxottica, preço sob consulta

Óculos de Sol BOSS 1209 S RHL, Hugo Boss, El Corte Inglés, 195€

Óculos de sol Cat Eye, Parfois, 17.99€

Óculos de sol cat-eye, H&M, 9.99€

Óculos de sol cat-eye, H&M, antes 15.99€ agora 9.99€

Óculos de sol com armação de massa, Mango, 17.99€

Óculos de sol com armação metálica, Scalpers, 59.90€

Óculos de sol com armação quadrada, Mango, 17.99€

Óculos de sol de acetato, Zara, antes 39.95€ agora 19.99€

Óculos de sol geométricos, Massimo Dutti, 59.95€

Óculos de sol HER 0186 S, Carolina Herrera, El Corte Inglés, 249€

Óculos de sol hexagonais, Parfois, 12.99€

Óculos de dol de massa retangulares, Scalpers, 59.90€

Óculos de Sol MIS 0025 S, M missoni, El Corte Inglés, 167.40€

Óculos de sol ovais, Parfois, 15.99€

Óculos de sol ovais, Zara, antes 25.95€ agora 15.99€

Óculos de Sol, Pepe Jeans 7427, Wells, 51.75€

Óculos de sol, Pieces, Women’secret, 8.44€

Óculos de sol quadrados, Parfois, 15.99€

Óculos de sol quadrados, Vilanova, Women’secret, 9.09€

Óculos de sol redondos pretos, Hawkers, 44.99€

Óculos de sol retangulares, H&M, 9.99€

Óculos de sol retangulares, Parfois, 17.99€

Óculos de Sol Tous STOB83, Wells, 124.25€

Óculos de sol translúcidos quadrados, Massimo Dutti, 59.95€

Óculos de Sol Unissexo Retangulares em Acetato Orgânico, No Idols, El Corte Inglés, 79€

Óculos sol quadrados alongados, Primark, 3.50€

Óculos Sol Ray-Ban Rb1971 Prateado, Wells, 126.75€

Óculos Sol Ray-Ban State Street 2186 Tartaruga, Wells, 176.95€

Seeker, Fora, 168€

Sphaera Inner Spark Collection, Oakley, 224€

Sunglasses, C&A, 9.99€

Sunglasses, C&A, 9.99€

Sunglasses, Light Blue, C&A, 9.99€

Swarovski, Sunglass Hut, 160€

Ted Baker 1612, Optivisão, preço sob consulta

Ted Baker 1613, Optivisão, preço sob consulta

Versace, Sunglass hut, 350€

Zadig&Voltaire SZV338, Optivisão, preço sob consulta

0PO0086S, Persol, Luxottica, preço sob consulta