Futebol feminino: Portugal-Ucrânia na RTP1 a 7 de julho

Primeiro, a Inglaterra. Depois, a Ucrânia. A seleção feminina vai cumprir dois jogos de preparação para o Mundial de Futebol, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia, entre 20 de julho a 20 de agosto.

E se o encontro frente a Inglaterra vai ter lugar nos arredores de Londres, em Milton Keynes, a 1 de julho, o jogo diante da congénere ucraniana vai acontecer em Portugal. A equipa treinada por Francisco Neto vai disputar esta partida no Estádio do Bessa, com transmissão em direto pela RTP1, às 20.45 horas.

A preparação, refere nota enviada pela estação pública, “servirá de despedida de solo luso antes da primeira participação portuguesa na história dos mundiais femininos. A Equipa das Quinas viaja para a Nova Zelândia a 10 de julho”.

Recorde-se que Portugal irá enfrentar, na fase de grupo, a Holanda (23 de julho), Vietname (27 de julho) e o campeão mundial em título Estados Unidos da América (1 de agosto), tendo como ambição, nesta estreia da seleção feminina nos palcos dos mundiais, passar a fase de grupos.