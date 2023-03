Gabriela Barros é a “mais nova” atriz a ‘ocupar’ o Passeio da Fama, em Lisboa

Gabriela Barros é, segundo informação da sua assessoria, “a mais nova de sempre a ver o seu nome na calçada portuguesa”. Um reconhecimento que chegou esta segunda-feira, 27 de março e também dia Mundial do Teatro inclui dez mulheres e dez homens.

Um momento que contou com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e do companheiro de Gabriela Barros, o também ator Miguel Thiré, de 40 anos.

Com 34 anos e grávida pela primeira vez de uma menina, a atriz é um dos rostos que atualmente integra o elenco do programa da RTP1 de Herman José, Cá Por Casa, e protagonizou recentemente a série humorística da RTP sobre novelas em Portugal, Pôr do Sol – o que lhe valeu um Globo de Ouro em 2022 na categoria de Melhor Atriz na categoria de Ficção – , e a série da OPTO Vanda.

De acordo com a nota enviada pela assesroria da atriz, Gabreial Barros ”começou por tirar o curso de formação de atores da Escola Superior de Teatro e Cinema e o Curso de Interpretação, Voz e Canto no Espaço Evoé”. Desde 2009, “já participou em nove peças de teatro, entre elas Chicago, de John Kander, Fred Ebb e Bob Fosse e com encenação de Diogo Infante; e AVENIDA Q de Robert Lopez, Jeff Marx e Jeff Whitty, adaptação de Henrique Dias e Rui Melo e com encenação de Rui Melo”.