Gal Costa deixa herança de milhões a filho adotivo, resgatado de abrigo

Gabriel Costa Penna Burgos é o herdeiro único da fortuna deixada por Gal Costa, ícone da música brasileira que morreu na quinta-feira, 9 de novembro. A cantora deixa um património estimado entre três e cinco milhões de euros ao filho adotivo, um rapaz que recebeu em 2007 quando este tinha dois anos de idade, que vivia num abrigo do Rio de Janeiro e sofria de raquitismo.

Hoje, com 17 anos, Gabriel irá gerir herança que inclui 180 a 360 mil euros de direitos e espetáculos que a cantora acumulava todos os anos, segundo contas feitas pelo Jornal do Bolsão.

No final de junho deste ano, Gal Costa publicava imagens suas e do filho no Instagram, fazendo uma retrospetiva da vida de ambos e a propósito do aniversário dele. “Meu Gabriel, parabéns pelo seu dia! Te amo”, escreveu a cantora num post que pode ver abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gal Costa (@galcosta)

O velório da cantora está a decorrer na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesta sexta-feira, 11 de novembro, e é aberto ao público. O enterro será reservado aos mais próximos, familiares e amigos.