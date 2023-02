Ganga total está de volta em todo o lado e das formas mais originais

Caracterizada pela sua resistência e durabilidade, a ganga já foi considerada peça de vestuário de trabalho, embora atualmente seja encarada como um look informal.

Se está farta das clássicas calças e calções, as opções em denim – como também é conhecida – não se esgotam dada a versatilidade deste material. Afinal, a tendência do início deste século está de volta e é tempo de dar largas à imaginação, com algumas peças ainda a bom preço.

Veja abaixo a seleção de saias compridas, macacões e jardineiras de ganga feita pela Delas.pt para arrasar em qualquer ocasião, seja no trabalho ou numa saída com as amigas.

Saia de ganga, My Theresa, 269€

Minissaia de ganga, My Theresa, 990€

Saia em ganga, H&M, antes 19.99€ agora 11.99€

Saia de ganga, H&M, antes 34.99€ agora 12.99€

Saia de ganga com folhos, Guess, antes 170€ agora 102€

Saia midi de ganga, Zara, 25.95€

Saia de ganga comprida, Bershka, 25.99€

Saia de ganga, About you, antes 32.90€ agora 29.61€

Saia comprida de jeans cargo, Pull&Bear, 29.99€

Jardineiras de ganga, Mango, antes 49.99€ agora 25.99€

Macacão de ganga com fecho de correr, Mango, 49.99€

Saia maxi ganga boca sino riscas, Guess, 140€

Macacão comprido de ombros descobertos em ganga, Bershka, 35.99€

Saia de ganga, About You, antes 49.90€ agora 39.90€

Vestido denim camiseiro, Lefties, antes 15.99€ agora 11.19€

Vestido-camisa comprido em ganga, La Redoute, antes 75.99€ agora 51.67€

Saia comprida de ganga conforto, Stradivarius, 25.99€

Saia midi de ganga, Stradivarius, 25.99€

Jardineiras de ganga compridas em azul, Pull&Bear, 39.99€

Saia de ganga, La Redoute, antes 67.99€ agora 47.59€