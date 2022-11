Georgina Rodriguez e Anitta vão ‘estar juntas’ esta semana

A agenda de Georgina Rodriguez soma e segue em paralelo e sem beliscão após a polémica entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan e na qual acusa o clube Manchester United de “traição” e “falta de empatia” aquando da perda do filho durante o nascimento.

A empresária e influencer acaba de confirmar a presença na icónica gala que celebra a música latina: Os Grammy latinos. Gio estará em Las Vegas, a 17 de novembro, para comparecer na gala e para entregar um galardão – sem ainda ter sido revelado qual -, como foi avançado pela organização e reiterado pela própria na rede social Instagram.

Quem também vai estar nesta gala é a icónica cantora do funk brasileiro. Anitta está entre as nomeadas, com Envolver a ter todo o destaque, como também irá atuar na cerimónia marcada para o Michelob ULTRA Arena at Mandalay Bay Resort and Casino, em Las Vegas, Nos Estados Unidos da América.