Gérard Piqué assume relação com Clara Chía e publica primeira imagem

Foi através do seu perfil de Instagram que o futebolista Gérard Piqué publicou a primeira imagem junto de Clara Chía, a namorada de 23 anos e com quem Shakira diz ter sido traída pelo então marido.

Depois da partilha do ex-futebolista do FC Barcelona os internautas encheram a

caixa de comentários com comentários sobre o casal. “Destruidora de lares” e “Orando por sua alma de Maria Madalena”, foram as mensagens deixadas pela página de humor “Irmã Zuleide”.

“Clara-mente também a vais enganar no futuro”, “Olá Twingo” ou “Esse Casio dura mais” são exemplos de alguns comentários deixados pelos internautas e que funcionam como referência à última música de Shakira, “BZRP Music Sessions #53′”, que critica o ex-marido.

Recorde-se que Piqué e Shakira confirmaram a separação no final do ano passado e que, alegadamente, o ex-jogador traiu a cantora com Clara Chía.