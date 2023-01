Gina Lollobrigida deixa metade da fortuna a assistente

Após a morte da intérprete e da organização do funeral pelo companheiro Javier Rigau, chegava o momento de conhecer as suas últimas vontades.

Já havia expectativas sobre o conteúdo do testamento devido às guerras judiciais que travou contra o filho Dimitri, nos últimos anos, devido à inclusão do seu assistente no testamento.

A atriz nutria o desejo de incluir Andrea Piazzolla, que viveu consigo durante oito anos em Roma e que via como um “afilhado.” Apesar de estar a ser julgado por alegadamente se ter aproveitado de uma pessoa deficiente, era este que organizava as festas de aniversário e a acompanhava nas férias, de acordo com o El confidencial.

Andrea Milko Skofic, filho e Andrea Piazzola foram, assim, declarados os únicos herdeiros com os bens divididos em partes iguais, segundo indicou o mesmo jornal.

Além da fortuna, a protagonista de Trapecio deixou também expressa a vontade, no testamento escrito em 2017, de que o seu assistente e o empresário Horacio Pagani continuassem a gerir a sua empresa de obras de arte através da promoção de exposições do mundo, revelou La vanguardia.

Concedeu ainda a ambos o documentário original que elaborou sobre a vida de Fidel Castro, ao autorizar que fosse publicado.

De momento, não há informações sobre o que pode suceder. Se o filho poderá contestar o testamento ou se o poderá fazer o seu ex-marido Javier Rigau, cujo casamento foi anulado pelo Tribunal de Rota em 2019, conforme referiu o El confidencial.

Recorde-se que não é a primeira vez que são deixadas heranças a pessoas que não constituem o núcleo familiar. Também Ivana Trump, esposa de Donald Trump – aquando da sua morte – deixou uma parte volumosa da herança à ama que a ajudou a criar os filhos.