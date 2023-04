Ginásio. Seis dicas e uma regra para se sentir à vontade a praticar desporto

Já alguma vez sentiu vergonha de fazer um exercício no ginásio? Fica embaraçada quando imagina que alguém está a notar uma nódoa de suor na roupa? Sente-se menos à vontade por estar rodeada de homens? Não desespere nem cancele a inscrição. A Delas.pt revela seis pequenas grandes atitides que a vão ajudar a sentir-se mais à vontade, sem deixar de lado os exercícios que estão no plano. E não tem que ir para ginásios só de mulheres.

Há inúmeras aulas de grupo que ajudam, não só a manter a linha como a estimular a diversão nos treinos, que nem sempre são apetecíveis. Os próprios personal trainer “já não são apenas do sexo masculino, o que por vezes deixa mulheres desconfortáveis”.

Fique a conhecer seis truques que a podem ajudar a perder os complexos no ginásio, mas antes cumpra uma regra: leve sempre água consigo. Para lá da hidratação é sempre uma forma de criar uma pausa.

Usar leggings pretas de licra. Evite as leggings de algodão, principalmente as de cor cinzenta, em que se nota bastante o suor nos glúteos

Experimente usar fones e escolha a sua música favorita. É uma boa forma de distração. Assim pode ser que se esqueça que há mais pessoas à volta.

Use camisolas mais largas. Se tem constrangimentos, evite usar roupas que exponham o corpo, como os crop tops ou calções muito curtos.

Frequente as aulas de grupo. É uma ótima forma de quebrar o gelo no ginásio e de conhecer outras pessoas. Além disso estão todos a fazer o mesmo exercício, portanto ninguém vai olhar para si, vão estar todos concentrados no mesmo.

Não se esqueça de levar uma toalha de rosto. Se tem complexos por suar muito, com a toalha vai poder limpar sempre que necessitar.

Quanto às roupas, opte por cores discretas e peças simples. Se quer passar despercebida pense na simplicidade.

Em último caso, se sentir bastante desconforto em algum exercício, há um truque recorrente das mulheres e que parece resultar: o casaco à volta da cintura.