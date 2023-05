Gisela João volta como apresentadora da TV pela sustentabilidade, luxo e o “sapato perdido”

Linho, borracha, cânhamo, camurça, vime e junco, algas, plantas tintureiras e a seda. Estes são os materiais que vão ganhar destaque na nova temporada do formato Portuguese Soul. Apresentado pela fadista Gisela João, o programa regressa para uma segunda temporada na RTP2 e já a 28 de maio, às 18.00 horas.

O designer de calçado e presidente da associação do setor, Luís Onofre, quer trazer a sustentabilidade para os pés, a RTP2 quer mostrar o que está a ser feito de inovador no país. A intérprete, na pele de apresentadora, quer dar “a conhecer as mãos e os rostos por trás da indústria, fazendo assim que tenhamos todos mais consciência no impacto das nossas escolhas diárias”, refere Gisela João no comunicado enviado às redações. “O Portuguese Soul é por todos e não só por um, e isso é bonito de se fazer” acrescenta.

“A indústria encara a sustentabilidade como um tema muito sério. Por esse motivo estão em marcha dois projetos que rondam os 140 milhões para preparar o futuro”, afirma Onofre. O também presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) quer, lê-se na mesma nota, ver o setor “ser líder no desenvolvimento de soluções sustentáveis para a indústria de calçado”.

A parceria entre a RTP2 e a associação conta com o apoio do PRR, no âmbito do projeto Bioshoes4all. “O que melhor se faz em Portugal, na nossa indústria, é sempre bem-vindo a um canal que não é de luxo, justamente porque leva o luxo a toda a gente”, refere a diretora de programas da RTP2, Teresa Paixão. “A 2, como qualquer pessoa, também anda à procura do sapato perdido. Portuguese Soul é o nosso sapato encontrado. A Gisela João já pertence ao património do país e da 2”, afirma.