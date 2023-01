Globos de Ouro. Passadeira vermelha de luvas pelo cotovelo, drapeados, folhos e plumas

Os Globos de Ouro regressaram esta madrugada, 11 de janeiro, à transmissão televisiva e após escândalos éticos e polémicas pela falta de diversidade. Esta edição marcou uma nova era para a cerimónia, com uma lista de vencedores mais diversa que antes e um compromisso com o progresso no futuro.

Diversidade foi também a palavra de ordem da passadeira vermelha, com a ousadia a fazer-se evidenciar sob múltiplas formas. Da pele e das luvas até ao cotovelo, passando pelos crop tops que exibem abdómens irrepreensivelmente exercitados, destaque ainda para os drapeados translúcidos e brilhantes, plumas e muito glitter.

Regina Hall

Sobre os galardões entregues esta noite, Steven Spielberg ganhou o Globo de Ouro de Melhor Realizador pelo título semiautobiográfico “Os Fabelmans” e o filme levou o Globo de Melhor Filme Dramático.

“Tenho andado a esconder-me desta história desde os 17 anos de idade”, disse Spielberg, no discurso de vitória. “Contei esta história em partes e pedaços ao longa da minha carreira”, continuou. “E.T. e Encontros Imediatos tiveram muito a ver com esta história”.

Spielberg disse que toda a gente o vê como um sucesso mas que ninguém sabe quem somos realmente até “termos a coragem contar a nossa história”.

Na categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical, a vitória foi para “Os Espíritos de Inisherin”, que também levou o Globo de Melhor Argumento e deu a Colin Farrell a estatueta de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical. O ator irlandês mostrou-se “horrorizado no bom sentido” com a receção que o filme teve.

Ainda no cinema, Austin Butler foi o Melhor Ator em Filme Dramático pelo seu papel em “Elvis” e Cate Blanchett foi a Melhor Atriz em Filme Dramático por “Tár”.

Já o filme “Tudo Em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo” garantiu a Ke Huy Quan o prémio de Melhor Ator Secundário e a Michelle Yeoh a estatueta de Melhor Atriz Em Filme de Comédia ou Musical.

A atriz, natural da Malásia, lembrou o caminho longo que teve de fazer para chegar a esta distinção, depois de 40 anos na indústria.

“Quando vim para Hollywood foi um sonho tornado realidade até chegar aqui”, afirmou, lembrando que lhe disseram que ela era “uma minoria” e não iria ter sucesso.

“Fiz 60 [anos] no ano passado e penso que todas as mulheres percebem que à medida que os anos aumentam as oportunidades diminuem”, continuou, elogiando a coragem dos produtores do filme de “escreverem sobre uma mulher emigrante a envelhecer”.

Também Angela Bassett, de 64 anos, saiu vitoriosa como Melhor Atriz Secundária pelo papel em “Black Panther: Wakanda Para Sempre” e falou de “coragem, paciência e um verdadeiro senso próprio” na perseguição dos sonhos. Foi a primeira vez que um filme da Marvel venceu numa categoria de representação nos Globos de Ouro, o que a levou a dizer que “foi feita história” com este galardão.

O Melhor Filme de Animação foi “Pinóquio de Guillermo Del Toro”, com o realizador a dizer que este foi “um grande ano para o cinema” e que “a animação é cinema” e não um género para crianças.

A Melhor Banda Sonora caiu para o lado do filme “Babylon” e do compositor Justin Hurwitz, sendo que a Melhor Canção Original foi para “Naatu Naatu” do filme indiano “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”. A canção em língua telugu bateu celebridades como Rihanna, Lady Gaga e Taylor Swift.

Na televisão, “House of the Dragon” foi a Melhor Série Dramática. O produtor Miguel Sapochnik agradeceu à HBO por lhes ter confiado “a galinha dos ovos de ouro” com esta série sucessora de “A Guerra dos Tronos”.

A melhor minissérie foi “The White Lotus”, que também deu o Globo de Melhor Atriz Secundária em minissérie a Jennifer Coolidge, e a melhor série de comédia foi “Abbott Elementary”, com Quinta Brunson a levar Melhor Atriz em comédia e Tyler James Williams a ser reconhecido como Melhor Ator Secundário em comédia por este trabalho.

Julia Garner venceu com o papel em “Ozark”, Paul Walter Hauser triunfou com “Black Bird”, Jeremy Allen White ganhou com “The Bear” e Evan Peters foi distinguido por “Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”.

Com Ryan Murphy a ser reconhecido com o prémio de carreira Carol Burnett, a cerimónia voltou a ser transmitida ao vivo na NBC depois de um hiato provocado por escândalos de ética e diversidade que abalaram a associação organizadora, Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

A controvérsia foi referida por vários vencedores e pelo apresentador, Jerrod Carmichael, cujo monólogo de abertura endereçou os problemas da associação de forma crua.

“Estou aqui porque sou negro”, afirmou o apresentador. “Esta cerimónia não foi transmitida no ano passado porque, não vou dizer que a HFPA é racista, mas não tinham um único membro negro até à morte de George Floyd”.

Apesar da polémica, a cerimónia reuniu os maiores pesos pesados da indústria e foram poucos os vencedores que não subiram a palco para receberem as suas estatuetas — aconteceu com: Cate Blanchett, Melhor Atriz por “Tár”; Kevin Costner, Melhor Ator em Série Dramática por “Yellowstone”; Zendaya, Melhor Atriz em Série Dramática por “Euphoria”; e Amanda Seyfried, Melhor Atriz em minissérie por “The Dropout: A História de Uma Fraude”.

Confira a lista de vencedores abaixo:

Melhor Realização: Steven Spielberg, “Os Fabelmans”

Melhor Argumento: Martin McDonagh, “Os Espíritos de Inisherin”

Melhor Filme Dramático: “Os Fabelmans”

Melhor Atriz em Filme Dramático: Cate Blanchett, “Tár”

Melhor Ator em Filme Dramático; Austin Butler, “Elvis”

Melhor Ator Secundário em Filme: Ke Huy Quan, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Melhor Atriz Secundária em Filme: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Para Sempre”

Melhor Filme Musical ou Comédia: ”Os Espíritos de Inisherin”

Melhor Ator em Filme musical ou comédia: Colin Farrell, “Os Espíritos de Inisherin”

Melhor Atriz em Filme musical ou comédia: Michelle Yeoh, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Melhor Filme de Animação: “Pinóquio de Guillermo Del Toro” (Netflix)

Melhor Filme de Língua Estrangeira: Argentina, 1985″ (Argentina)

Melhor Canção: “Naatu Naatu”, Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj, “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”

Melhor Banda Sonora: Justin Hurwitz, “Babylon”

Melhor Série Dramática: “House of the Dragon” (HBO)

Melhor Atriz em série dramática: Zendaya, “Euphoria” (HBO)

Melhor Ator em série dramática: Kevin Costner, “Yellowstone” (Paramount)

Melhor Atriz Secundária em televisão: Julia Garner, “Ozark” (Netflix)

Melhor Ator Secundário em televisão: Tyler James Williams, “Abbott Elementary” (ABC)

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão: “The White Lotus” (HBO)

Melhor Atriz em minissérie ou filme para televisão: Amanda Seyfried, “The Dropout: A História de uma Fraude” (Hulu)

Melhor Ator em minissérie ou filme para televisão: Evan Peters, “Monstro: A história de Jeffrey Dahmer” (Netflix)

Melhor Atriz Secundária em minissérie ou filme para televisão: Jennifer Coolidge, “The White Lotus” (HBO)

Melhor Ator Secundário em minissérie ou filme para televisão: Paul Walter Hauser, “Black Bird” (Apple TV+)

Melhor Série Musical ou Comédia: “Abbott Elementary” (ABC)

Melhor Atriz em série musical ou comédia: Quinta Brunson, “Abbott Elementary” (ABC)

Melhor Ator em série musical ou comédia: Jeremy Allen White, “The Bear” (FX)

