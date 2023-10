Globos de Ouro recuperam caudas longas e mantêm cortes ousados e cor

Brancos, rosas, vermelhos, amarelos, preto e até tons pastéis. A gala dos Globos de Ouro, que teve lugar na noite de domingo, 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi palco de glamour, de ousadia e de surpresas: que o diga o corte de cabelo garçonete que a atriz Sara Matos exibiu em noite de festa.

E se as tendências pedem transparências e cortes ousados um pouco por toda a parte, a verdade é que o pano voltou em força a esta celebração das artes. As caudas – mais curtas ou muito mais longas – voltaram a desfilar sobre a passadeira vermelha da SIC, mas sempre com um twist: ou um corte assimétrico e a mostrar o abdómen, ou com uma racha profunda ou até com translucidez.

As luvas longas e quase até às axilas também deixaram marcas nesta noite bem quente de outono. Trouxeram, aliás, a Portugal uma moda da red carpet que as celebridades que participaram nos Globos de Ouro norte-americanos tinham recuperado em janeiro deste ano, como pode recordar nesta análise da Delas.pt.

Numa noite marcada por discursos emotivos e por apelos profundos à saúde mental e à severa crise na habitação que se sente em Portugal, com críticas do ator João Reis, da intérprete A Garota Não e com apelos de Felipe la Feria ao presidente da Câmara de Lisboa, a clamar “mais hotéis em Lisboa, não!”

Veja abaixo a galeria:

Veja ainda os vencedores

Cinema

Melhor Atriz: Beatriz Batarda

Melhor ator; Albano Jerónimo

Melhor Filme: “Alma Viva”

Revelação: Madalena Aragão e Lucas Dutra

Entretenimento

Personalidade do Ano César Mourão

Personalidade do ano digital Joana Marques

Humor: Ricardo Araújo Pereira



Ficção

Melhor Atriz Sara Matos

Melhor Ator José Condessa

Melhor projeto: Cuba Libre



Música

A Garota Não

Melhor Atuação: Da Weasel NOS Alive

Melhor Música: “Na Escola” Quatro e Meia

Teatro

Melhor Atriz: Rita Durão

Melhor Ator: Ivo Alexandre

Melhor Espetáculo: “A Praia”