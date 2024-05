Gosta de transparências, mas é demais para si? Esta tendência da moda resolve

Há dois anos a liderar como uma das tendências da moda, as transparências estão cada vez mais dentro do dia a dia e depois de terem deixado muito pouco à imaginação nas passerelles e nas passadeiras vermelhas desde 2022.

Impondo-se a questão se é ou não possível usá-las numa vida e num quotidiano normais, as grandes marcas de moda terão procurado – e encontrado – uma solução para diversificar a oferta e chegar a todos os gostos, mesmo aos mais tímidos.

O uso de camadas de roupa emerge assim como resposta, recorrendo a tops, calções ou sais curtas opacas por dentro e transparências longas dispostas sobre aqueles elementos. A translucidez está lá, mas cria um efeito visual e algum conforto no uso destas peças de vestuário.

O croché e a renda, tão em voga neste época de primavera-verão, entram cabalmente neste circuito, podendo ser usados de igual forma. Contudo, mesmo que os vestidos, saias e blusas não tragam uma pequena camada opaca por dentro, nada como a criar você mesmo com recurso ao que tem em casa: um top básico, um cai-cai ou uns calções.

Se sempre quis usar a transparência, mas estava mais acanhada, tem agora aqui uma oportunidade! Nada como experimentar:

Blusa cruzada semitransparente, Mango, 35.99€

Calças de algodão bordadas, Parfois, exclusivo online, 39.99€

Calças flare em croché, Berskha, 29.99€

Camisola transparente nervo, Pull&Bear, 25.99€

Colete em crochet natural, Natura, 29.99€

Vestido algodão, Parfois, exclusivo online, 45.99€

Kaftan com franjas, Parfois. 19.99€

Kaftan de Malha Transparente às Riscas, Calvin Klein, El Corte Inglés,99.90€

Openwork midi dress, Lefties, 19.99€

Saia com Brilhante Transparente, The Are, El Corte Inglés, 50.95€

Saia de croché assimétrica, Victoria Beckham X Mango, Mango, 85€

Saia de organza combinada com folhos, Zara, 59.95€

Saia pelo joelho de croché, Mango, 35.99€

Top cintilante com costas decotadas, H&M, 15.99€

Top de alças em malha de croché, verde, Kiabi, 20€

Top em renda, Parfois, exclusivo online, 29.99€

Vestido com aparência de crochet, H&M, 35.99€

Vestido com aparência de crochet, H&M, 39.99€

Vestido de malha croché, JDY, Kiabi, 30€

Vestido comprido em croché, Kiabi, 25€

Vestido midi croché decote V, Primark, 18€

Vestido midi croché, Paula Echevarría X Primark, Primark, 21€

Vestido midfi halter em Leopardo, Pull&Bear, 29.99€