“Gostava de ter cinco filhos, no mínimo”, diz Infanta Maria Francisca de Bragança

“Os filhos fazem parte dos planos”, revelou a Infanta Maria Francisca de Bragança em entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI, estação que vai emitir o casamento ano sábado, 7 de outubro, a partir de Mafra.

Numa conversa com o apresentador em que a filha de D.Duarte e Isabel de Herédia desvendou detalhes das festividades, que começam na sexta, 6, e da cerimónia, no sábado, Maria Francisca, de 26 anos, recordou a infância, a relação com os irmãos, o enamoramento com o agora noivo, com 30 anos, e o futuro do casal, que passa por Londres, a partir de janeiro.

Sobre os planos familiares, anunciou que “queria ter uma família grande”. “Só Deus dirá, o tempo dirá, gostava de ter mais de quatro filhos, cinco mínimo, mas nunca se sabe”, disse, sorrindo. E explicou: “A minha mãe tem cinco irmãos e têm uma dinâmica que sempre gostei. Sempre gostei de famílias grandes”. Sobre a educação dos filhos, disse querer formá-los com “os pés assentes na terra, batalhadores e a valorizar o nosso país”.

A partir de janeiro, o casal irá mudar-se para Londres. “Vamos estar muito no nosso espaço, com a nossa dinâmica”, antecipou.

A infanta Maria Francisca de Bragança revelou que “trabalhava numa agência”, mas que se despediu. Os planos agora são outros: “Vou dedicar-me ao prémio Dona Maria Francisca em que, no fundo, vamos trabalhar com a Faculdade de Belas Artes, Museus e há um júri que escolhe um aluno, que se tenha inscrito, recebe prémio e terá uma exposição. Adorava conseguir dedicar-me visto a tempo inteiro”, revelou.

Para já, a lua-de-mel após a cerimónia será em Marrocos e é uma opção tomada tendo em conta a “solidariedade” para com as vítimas do sismo e para poder participar na ajuda e reconstrução, como revelou a mãe da noiva, dona Isabel de Herédia.