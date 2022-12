Grávida ao 56 anos, Cláudia Raia continua em boa forma e as suas publicações podem prová-lo

Cláudia Raia surpreendeu tudo e todos quando anunciou que, aos 56 anos, está grávida do terceiro filho.

Desde então que a intérprete brasileira tem vindo a ser alvo de vários comentários críticos e também elogiosos.

Contudo, a atriz não se deixa abalar e através das suas redes sociais tem vindo a partilhar vários momentos da sua gestação. Cláudia Raia tem ainda provado que apesar de estar grávida de sete meses mantém a sua rotina de treino para manter a boa forma física.

Prova disso é a imagem que publicou esta segunda-feira, 26 de dezembro, em que exibe o seu “barrigão” enquanto treina no ginásio.

Já no seu perfil de Instagram, Cláudia Raia tem vindo a publicar várias imagens e vídeos em que exibe com orgulho a sua barriga de grávida. Desde danças, apanhados no ginásio ou simples fotografias têm sido vários os conteúdos criados pela atriz.

Exemplo disso é a publicação que fez no dia 11 de dezembro na qual surge numa aula de ballet na piscina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Já no dia 6 de novembro, Cláudia Raia, mostrou-se, mais uma vez, a treinar no ginásio. “A mãe tá on”, garantiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Também no dia 20 de outubro a brasileira partilhou outro momento divertido da sua gestação. A intérprete publicou um vídeo em que exibe a barriga enquanto dança e atirou: “Dançando desde a barriguinha da mamãe”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Recorde-se que Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciaram que iam ser pais em setembro de forma original. O casal partilhou um vídeo nas redes sociais a fazer sapateado para revelar a paternidade.

De notar que Cláudia Raia é ainda mãe de Enzo, de 25 anos, e de Sophia, de 19 anos, frutos do casamento que manteve com o ator Edson Celulari.