Grávida de seis meses, Andreia Vale foi internada. Um “susto” que já passou

“Há três semanas houve uma urgência, tive de ser internada, mas estamos bem e a ser muito bem acompanhados”, descreveu Andreia Vale no Instagram, reiterando o agradecimento e preocupação vertidas nas mensagens que lhe foram endereçadas. “A especialidade da casa é dar notícia, por isso voltamos ao contacto em breve”, prometeu a jornalista da CNN Portugal, de 44 anos.

Em declarações à revista Caras, o rosto da informação de Queluz de Baixo – que está grávida de seis meses de um menino fruto da relação com Duarte Gonçalves -, Vale falou de “um grande susto” e que “já passou”, tendo sido acompanhada numa unidade hospitalar em Lisboa.

Recorde-se que Andreia Vale é mãe de Afonso, de 20 anos, que resultou da relação com o diretor Geral Editorial do grupo da CMTV, Carlos Rodrigues, e de Pedro, de 14 anos, que nasceu durante a relação com Nuno Santos, atual diretor de Informação da TVI.