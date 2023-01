A ambientalista sueca Greta Thunberg foi detida esta terça-feira, 17 de janeiro, com com outros manifestantes e durante um protesto contra a expansão de uma mina de carvão no oeste da Alemanha.

“O grupo [de manifestantes] está detido”, informou uma porta-voz da polícia. Nas fotos difundidas pela agência AFP a ativista está a ser retirada pelas forças de segurança.