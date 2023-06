Greta Thunberg termina escola e greve climática, mas prepara novas formas de protesto

Recém-formada, a jovem ativista climática sueca Greta Thunberg anunciou nesta sexta-feira, 9 de junho, que vai terminar a sua greve escolar, após terminar o ensino.

“Terminei o ensino secundário, o que significa que não poderei mais fazer a greve escolar pelo clima. Esta é minha última (greve escolar)”, disse a sueca de 20 anos no Twitter.

Agora, a fundadora do movimento “Fridays for Future” (Sextas-Feiras pelo Futuro) espera encontrar novas formas de protesto. “Vou continuar a protestar às sextas-feiras, embora tecnicamente não seja uma greve escolar”, afirmou.

Desconhecida por todos, Greta Thunberg tinha apenas 15 anos quando se sentou pela primeira vez do lado de fora do Parlamento sueco numa sexta-feira de agosto de 2018 com uma faixa onde se lia “Greve escolar pelo clima”.

Em poucos meses, de Berlim a Sydney e de San Francisco a Joanesburgo, outros jovens seguiram os seus passos. Assim nasceu o movimento “Fridays for Future”.

“Quando comecei a fazer greve em 2018, nunca imaginei que causaria este impacto”, disse a militante nesta sexta-feira.

“Em 2019, milhões de jovens” não frequentaram a escola às sextas-feiras “pelo clima” e “inundaram as ruas em mais de 180 países”, destaca.