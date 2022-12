Guarda partilhada pode aumentar empregabilidade das mulheres

Quando um casal se separa, muitas vezes o mais difícil é decidir a guarda dos filhos. Esta pode ser partilhada ou ficar a cargo de um dos pais, tudo depende do que o tribunal decida perante proposta dos pais analisada com justiça.

Contudo, um novo estudo levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estudos Demográficos (INED), na França, chegou à conclusão que a distribuição igualitária das responsabilidades parentais ajuda a que as mães consigam manter ou arranjar um emprego com mais facilidade.

A jornalista Lucile Quillet referiu ainda, no seu livro O preço a pagar: o que o casal custa às mulheres, indica que após a separação as mulheres perdem em média 20% do nível de vida. De acordo com estatísticas citadas pela autora, a taxa de desemprego das mães solteiras é duas vezes maior do que as casadas.

Voltando ao estudo do INED, os responsáveis pelo estudo analisaram os dados fiscais de mais de 60 mil mães divorciadas ou “deslocadas”. A possibilidade de empregabilidade é 20% maior para mães que têm guarda partilhada dos filhos quando comparada às mães que têm guarda primária. Uma diferença que é mais acentuada quando a criança tem menos de três anos.