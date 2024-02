Guia de beleza e maquilhagem para quem está a cumprir tratamentos de cancro

Veronica Pose nasceu no Uruguai e há 15 anos que está em Portugal como maquilhadora. A especialista tem vindo a fazer com regularidade workshops de beleza e maquilhagem, primeiro no IPO em Lisboa e agora no Hospital Beatriz Ângelo, para quem está a atravessar os tratamentos contra o cancro. Sessões de formação de cerca de duas horas e meia que integram uma enfermeira e uma psicóloga e que passam por dar indicações sobre como cuidar da pele, fazer make up simples e até usar lenços na cabeça para contornar a queda de cabelo.

No dia Mundial do Cancro, que se assinala neste domingo, 4 de fevereiro, é tempo de olhar para as alternativas que as pacientes dispõem, sobretudo numa altura em que as estimativas para a incidência e mortalidade da doença trazem números negros um pouco por todo o mundo. O cancro de mama registou uma mortalidade de 670 mil mulheres em 2022, podendo atingir o milhão e 100 mil em 2050, segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa em Cancro (IARC) da Organização Mundial da Saúde.

No mesmo relatório, as estimativas apontam para um aumento da mortalidade por cancro do endométrio de 97 mil e 700 mulheres, em 2022, para 183 mil e 100 para 2050. No caso do cancro da vulva, os cálculos indicam uma subida das 18 mil e 600 mortes para as 37 mil e 300 dentro de 25 anos.

Olhando para outros tumores que atingem as mulheres, o cancro do colo do útero também escala a uma velocidade vertiginosa, devendo subir dos 348 mil e 200 mortes para as 541 mil e 800 perdas de vidas, já o do ovário crescerá dos atuais 206 mil e 800 para 351 mil em 2050.

“Acredito que a maquilhagem traz sempre o empoderamento feminino”, começa por explicar à Delas.pt. “O projeto que temos com Sephora Stands passa por trabalharmos com doentes com cancro de mama, sabendo como é tão importante estas doentes sentirem-se bem quando passam sobretudo pela quimioterapia, quando perdem cabelo e como é importante autocuidarem-se”, refere Veronica Pose.

Estes workshops gratuitos acontecem com intervalos de três e quatro meses, quando são iniciados protocolos terapêuticos com novas pacientes. “Neste tempo de formação, ensino como fazer uma rotina de skin care adequada e procuro apresentar produtos adequados a este processo, sobretudo marcas e ingredientes que estas doentes podem usar e os que devem evitar numa altura em que a pela sofre mudanças, está mais reativa e sensível”, afirma a maquilhadora, que aposta em produtos com ingredientes naturais e que tenham um efeito apaziguante.

Veja o passo a passo recomendado por Veronica Pose:

“Começo por cuidar da pele com um creme da Erborian com Centella Asiática que acalma mesmo a vermelhidão da pele, hidrata e tem uma textura leve e confortável no rosto.”

“Depois da rotina de skin care, usamos um spray também hidratante e apaziguante da Dr. Jart+. Este produto permite que a pessoa se possa ir hidratando durante o dia e proporciona uma sensação de conforto.”

Uma vez cuidada a pele, segue-se a maquilhagem, que Veronica Pose diz ser simples, mas com recurso a produtos com os ingredientes mais naturais possíveis. “O que queremos com este tipo de make up é proporcionar a sensação de que se está bem e bonita para enfrentar o dia”, especifica. “Podemos sentirmo-nos decaídas, tristes e até fisicamente mal devido ao tratamento, a quimioterapia é muito desafiante, mas com estas dicas de maquilhagem rápida conseguimos ajudar as pacientes a enfrentar o dia de uma maneira mais confiante”, acrescenta.

“Começamos com um corretor e base e um primer. Costumo usar o CC Cream ou o BB Cream da Erborian, que é fácil de aplicar com as mãos, tem alta percentagem de componentes naturais e junta ainda um elevado fator de proteção solar, que é muito importante nestes processos.”

“Utilizamos depois um pó bronzeador para dar aquele ar mais luminoso, e para tal costumo recomendar o Terracota, da Guerlain, também com muitos ingredientes naturais. Aplicamos o pó nas maçãs do rosto e onde o sol bate naturalmente para realçar o tom da pele.”

“Para as sobrancelhas, aplico a técnica do brow mapping e ensino as pacientes a desenharem as sobrancelhas, muitas vezes já sem pelo, em frente ao espelho. Trabalhamos com a Benefit, utilizamos o Powmade. E tem de ser um produto que se fixe na pele e não no pêlo.”

“Nas pestanas, aplicamos lápis castanho na linha de água superior interna para criar este efeito de pestana quando, de verdade, não existe. Recomendo o uso de castanho, e não de preto, porque confere um visual mais natural. Fica um efeito mais sombreado. Uso o lápis Sephora Collection e deve mesmo ser específico para uso na linha de água.”

“Para os lábios, recorro à marca Dior Lip Glow, um dos mais vendidos a nível mundial, porque se trata de um batom hidratante com cor.”

“Para acabar mesmo em grande, levo sempre perfume. Temos optado pelo Aqua Allegoria porque é uma gama de perfumes de origem natural.”

Uma formação que não esquece os lenços para a cabeça. “Uma das partes mais complicadas de um cancro e do tratamento é a perda de cabelo que chega com a quimioterapia, e acho que esta solução ajudar a passar esta fase”, considera Veronica Pose.

Por isso, revela: “Levo sempre para oferecer, e e eu e a minha colega Gabriela – que também passou por um cancro de mama – ensinamos como os atar à cabeça.”