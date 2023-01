Gustavo Reinas é o mais novo vencedor do “The Voice Portugal”

A final do concurso The Voice Portugal aconteceu este domingo, dia 22 de janeiro, e o grande vencedor foi Gustavo Reinas, o candidato mais novo de sempre a ganhar.

Com apenas 16 anos, o jovem artista natural de Nelas, Viseu, é o novo vencedor do The Voice Portugal. Gustavo Reinas sucede a Rodrigo Lourenço, anterior vencedor do concurso televisivo de talentos musicais da RTP1.

O candidato pertencente à equipa de Marisa Liz, era um dos quatro finalistas em disputa pelo prémio final. O confronto final na luta pela vitória deu-se com Paulo Lapas, contudo foi Gustavo Reinas que arrecadou a maioria dos votos.

Na gala de domingo, o jovem interpretou três temas: Passeio dos Prodígios de Jorge Palma, Rosa Sangue de Amor Electro e Clássico, em dueto com Sónia Tavares, vocalista dos The Gift.

Além do troféu, o vencedor ganhou também um carro e um contrato discográfico com a Universal.

No final da gala, o jovem da região das beiras e a sua mentora Marisa Liz não esconderam a emoção da vitória e terminaram a gala a cantar lado a lado para celebrar o momento. Foi a quarta conquista para a mentora no programa musical, que é, atualmente, a mais titulada na história do The Voice.

Mais tarde, Gustavo Reinas reagiu nas redes sociais do programa mostrando-se surpreso pela conquista: “Muito obrigado a todos por terem votado. É surreal, mesmo. Não estava nada à espera, muito obrigado a todos, vocês são incríveis, obrigado Portugal”, relevou.