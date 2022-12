Há quem prefira “aventuras” e considere o Natal um afrodisíaco

As mulheres e os homens concordam que esta época natalícia é boa, não só para dar presentes, como também para “vestirem” o seu espírito aventureiro e terem casos esporádicos numa noite.

De acordo com um estudo de dois mil inquiridos, pedido pelo site IlicitEncounters.com, a festa de dia 25 é a melhor altura para esta aventura acontecer.

As bebidas alcoólicas são fator principal para que estas noites aconteçam. A maioria das pessoas da pesquisa afirmou que tinha consumido álcool antes da relação sexual.

Além disso, a pesquisa adiantou que as pessoas consideram o Natal um afrodisíaco natural, tornando-se esta melhor altura para se envolverem sexualmente.

Contudo, um terço dos inquiridos, que se aventuraram, confessou que traíram o companheiro com quem estavam, e os casos de uma noite são comuns a qualquer pessoa.

As festas de Natal estão no topo das ocasiões para estas aventuras sexuais, atrás dos primeiros dias de férias, as festas dos amigos, um casamento ou uma noite num bar.