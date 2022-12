Hair Oiling o melhor aliado para um cabelo brilhante e sem frizz

Hair Oiling é uma das tendências do momento depois de ter viralizado na plataforma digital Tik Tok.

Conhecida na rede social como Hair Slugging, esta técnica tem origem centenária em culturas asiáticas e consiste em banhar o cabelo com óleos essenciais para um efeito arrebatador.

Deve-se ainda fazer uma massagem capilar profunda com os óleos naturais para que sejam distribuídos de forma uniforme. Deve começar pelo couro cabeludo até às pontas e depois deixar atuar.

Contudo, esta técnica não é uma mera prática de beleza, a verdade é que esta prática faz parte do Ayurveda, um método de medicina tradicional e alternativa indiana. Deve, por isso, ser feito à noite antes de dormir.

Esta prática acarreta vários benefícios tais como a promoção da oxigenação e a circulação sanguínea. Fornece ainda hidratação intensiva e nutrição ao cabelo, ajudando-o a ficar mais forte, brilhante e sem frizz.

Se antigamente os óleos eram 100% naturais, hoje em dia já existem fórmulas próprias para este tratamento. Contudo, pode optar na mesma por produtos naturais como o alecrim, o coco, a amêndoa, o coco, entre outros.

Se deseja fazer uma destas massagens, deve ter em conta alguns passos. Comece por esfregar o óleo nas mãos para o aquecer. Depois, vá espalhando pelo couro cabeludo massageando com a ponta dos dedos e em movimentos circulares.

Depois deve pentear o cabelo com os dedos e certificar-se que cobre toda a mecha do cabelo sem puxar ou amassar. Se for preciso use um pente de dentes largos.

De seguida enrole o cabelo numa toalha pequena, prenda-o e cubra-o com uma touca de banho para manter o calor e garantir a absorção. Deixe atuar entre uma a três horas ou toda a noite. Por último, lave o cabelo com água morna e remova totalmente o óleo.