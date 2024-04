Hamburgueres caseiros perfeitos e rápidos. Cinco detalhes que vão fazer a diferença

Dias de chuva lá fora pedem preguiça no sofá e pouca energia gasta a cozinhar. Os hambúrgueres caseiros afiguram-se como a solução ideal entre o pouco trabalho que dão e a alegria que provocam na família. Por isso, nada melhor que os fazer em vez de comprar a carne embalada. Vai notar a diferença. Ora veja:

Opte por carne picada que tenha à mão, junte-lhe sal, pimenta e um ovo, mexa bem e deixe repousar este preparado para que a carne ligue entre si.

Se gosta de sabores intensos, recomendamos que junte pedacinhos de bacon pequenos e cortados minuciosamente, ligando-os ao preparado acima descrito. Pode também juntar cebola previamente refogada e cortada aos cubos muito pequenos, juntando-os à carne. Qualquer uma das soluções irá aromatizar o hambúrguer.

Pegue no pão, corte-o o meio, barre-o com manteiga e leve ao grelhador para alourar. Uma vez arrefecido, pode juntar-lhe os verdes preferidos (alface, rúcula, agrião), tomate e tudo o que mais gosta.

Por fim, é tempo de cozinhar a carne. Leve-a a lume numa frigideira larga coberta ligeiramente com um pouco de gordura, azeite de preferência, e coloque as peças de carne em lume médio-alto. Sele a carne de um lado e do outro, para que os sucos fiquem dentro de peça, e depois baixe caso goste dos hambúrgueres mais bem passados.

Pode ir juntando queijo nesta fase se quer que ele fique derretido sobre a carne.