Harry e Meghan Markle despejados por Carlos III e têm até ao verão para sair

O rei Carlos III despejou o filho Harry e a nora Meghan Markle de Frogmore Cottage, casa que ambos tinham no Reino Unido, e vai atribui-la ao irmão, príncipe André. A informação foi avançada por um tabloide inglês e confirmada pelos representanetes norte-americanos dos Duques de Sussex. “Podemos confirmar que lhes foi pedido para tornar vaga Frogmore Cottage”, afirmaram ao site Page Six.

De acordo com o tabloide, Carlos III não propôs nova residência aos duques de Sussex, significando que não terão morada real durante as visitas ao Reino Unido.

De acordo com biógrafo não oficial de Harry e Meghan, Omid Scobie, citando uma fonte, os aristocratas têm “até o início do verão para desocupar a casa”. “Inicialmente, eles receberam apenas algumas semanas, mas agora têm pelo menos até depois da coroação”, em maio, declarou.

A decisão de Carlos III parece ser uma sanção pela publicação, no início deste ano, do livro de memórias Na Sombra, em que o filho mais novo do soberano britânico faz um acerto de contas com a família.

Recorde-se que a moradia composta por cinco quartos foi oferecida como presente de casamento a Harry e Meghan Markle pela rainha Isabel II em 2018. Localiza-se perto do Castelo de Windsor, no oeste de Londres.