Harry Potter pode vir a ser adaptada a série para a HBO

Depois dos filmes, os livros de Harry Potter podem chegar ao streaming. Segundo avança o site norte-americano Bloomberg, a Warner Bros e a plataforma de streaming HBO poderão estar prestes a concluir um acordo para a adaptação dos livros à televisão.

De acordo com a informação disponível até ao momento, tudo indica que a plataforma de streaming que exibe títulos como Succession, The Last of Us e Game of Thrones deverá adaptar uma obra por cada temporada da série.

Por explicar está ainda o papel que terá a autora da saga literária mais vendida, JK Rowling, na adptação da história para o pequeno ecrã. Segundo a Bloomberg, a autora poderá vir a ter um papel de supervisão na série.