HBO lança linha roupa de acessórios baseada na série ‘Succession’

Ainda não falamos dos blazers de pele, linho ou lã usadas por Shiv Roy, também ainda não estão disponíveis as calças subidas em tweed ou príncipe de gales e as blusas claras de seda que a única mulher do todo-poderoso clã roy usa.

A plataforma de streaming HBO acaba de lançar uma linha e roupa e acessórios inspirados na série Succession que conta com bonés de basebal, T-shirts, coletes de penas e hoodies que carregam apenas uma marca: a do conglemerado mediático fictício Waystar/Royco. Em azul, verde e preto, todos os tons discretos, as propostas somam ainda canecas, agendas e até um conjunto com decantador e copos, tudo com preços a oscilar entre os 14 e os 96 dólares (entre os 13 e os 94 euros).

Mais uma entrada do streaming no mundo da moda e à boleia da imagem impressa por séries de sucesso. Neste caso, a aposta segue dentro de uma tendência que tem vindo a crescer e a ganhar interessadas e adeptas: o quiet luxury e a stealth wealth. Uma espécie de luxo discreto que os multimilionários fazem questão de fazer uso, tal como o clã da série: os Roy.