Helena Coelho e as Doce: “Fiz três interrupções de gravidez”

“As Doce levaram-nos tudo, não nos permitiam que tivéssemos vida e daí ter acontecido ter feito três interrupções da gravidez (IVG)”, revelou Helena Coelho, cantora que integrou o quarteto das Doce em entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI.

Uma experiência dura para quem, como Helena, “sempre quis ser mãe”. “Não poder fazê-lo foi terrível, essa foi de facto a minha grande fatura”, recordou no formato vespertino de Queluz de Baixo. E detalha: “A última IVG que fiz foi ao fim da tarde, fui apanhar as malas a casa para ir para o avião e ir para América. Por aí se vê a loucura da nossa vida, nem sequer tive tempo para recuperar, sarar o corpo e a mente”. “Deixámos de fazer tudo em prol das Doce”, lamentou.

À quarta vez que engravidou, Helena Coelho teve o filho e nasceu André, tendo de abandonar o grupo temporariamente.“Quando regressei tive a certeza de o porquê de nunca termos tido filhos. O grupo nunca mais foi o mesmo, as Doce eram as quatro pessoas, e a prova é a de que o grupo pouco tempo mais durou”, revelou.

A primeira girlsband portuguesa contava também com nomes Laura Diogo, Fátima Padinha e Teresa Miguel conquistou o êxito e mudou mentalidades em Portugal.

Helena Coelho lembra-se bem disso e recordou-o também nesta entrevista: “Demos força às mulheres para arriscarem, ousarem, não terem medo de serem elas, para se assumirem, pare serem sensuais, rirem alto, amarem.” “As canções eram extraordinárias. As Doce fizeram as delicias do povo, as mulheres gostavam e os homens não gostavam de outra coisa. Demos uma abnão nisso tudo”, recordou.