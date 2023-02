Helena Isabel, Ines Gutierrez e Alice Alves vão dar dicas de saúde e beleza

De faixas etárias diferente e com públicos diferenciados, a atriz Helena Isabel e as apresentadoras Alice Alves e Inês Gutierrez juntam esforços como embaixadoras no sentido de promoverem os conselhos de saúde, bem-estar e beleza pessoais e para a família.

“Elas vão transmitir as melhores dicas para mais saúde, beleza e cuidados para toda a família”, afirma, em comunicado, a promotora da campanha: Farmácias Portuguesas.

“As três personalidades da televisão têm trabalhado com as Farmácias em diferentes campanhas digitais e juntam diferentes segmentos fundamentais – mães que precisam de comprar tudo para os seus bebés num local de confiança (Alice e Inês) e +40 anos (Helena Isabel)”, acrescenta a mesma nota.

Helena Isabel diz juntar-se à promoção “com muito gosto”. “A farmácia é, para mim, e desde sempre, um local indispensável onde encontro praticamente tudo o que necessito, seja numa loja, seja online através do site. E onde posso também aconselhar-me na área de cuidados de saúde e bem-estar, e também na área de cuidados de beleza”, refere a atriz.

Inês Gutierrez confessa ter prometido cuidar mais do corpo e da autoestima em 2023. “A minha saúde e o meu bem-estar são prioridades e as Farmácias Portuguesas têm um papel essencial para que me sinta mais segura e confiante em todas as fases da minha vida”, declara.

Já Alice Alves conta que foi com as Farmácias Portuguesas que preparou a vinda da sua primeira filha, Benedita. “Recorri ao site para fazer as encomendas de forma confortável, no final da gravidez isso faz toda a diferença, e ainda tive descontos exclusivos do Cartão Saúda”, completou.