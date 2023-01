H&M com quebra de 2/3 nos lucros

A cadeia de moda sueca H&M contabilizou um lucro de 3.566 milhões de coroas suecas (319 milhões de euros) no seu último ano fiscal (dezembro 2021 a novembro 2022), menos 68% em termos homólogos, anunciou a empresa nesta sexta-feira, 27 de janeiro.

O lucro operacional líquido (ebit), por sua vez, ficou em 7.169 milhões de coroas suecas (642 milhões de euros), o que correspondeu a uma queda de 53%, informou a H&M em comunicado.

Além disso, a multinacional comunicou que as vendas líquidas totalizaram 223.553 milhões de coroas suecas (20.016 milhões de euros), tendo registado um acréscimo de 6% em moedas locais e uma subida de 12% em coroas suecas.

No quarto trimestre (setembro a novembro), a H&M apresentou um prejuízo de 864 milhões de coroas suecas (77 milhões de euros), contra um lucro de 4.621 milhões de coroas suecas (414 milhões de euros) no mesmo período do ano fiscal anterior.

Este resultado deveu-se, sobretudo, a fatores externos negativos como a perda de receitas oriundas da Rússia e os 836 milhões de coroas (75 milhões de euros) que custou o programa de eficiência introduzido pela multinacional.

O Ebit, por sua vez, recuou 87% no período no quarto trimestre, para 821 milhões de coroas (74 milhões de euros), enquanto as vendas líquidas ascenderam a 62.433 milhões de coroas (5.590 milhões de euros), um valor quase idêntico ao de um ano atrás, contabilizado em moedas locais, lê-se no comunicado.

A H&M tinha 4.465 lojas abertas em 30 de novembro do ano passado, contra 4.801 no ano anterior.

LUSA