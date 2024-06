H&M fecha primeiro semestre com lucro e 1/3 das receitas já vem da venda online

A cadeia de pronto a vestir sueca H&M revelou esta quinta-feira, 27 de junho, que o lucro gerado no primeiro semestre do seu ano fiscal (dezembro a maio) aumentou 62% em termos homólogos, para 6.196 milhões de coroas suecas (549 milhões de euros).

O lucro operacional líquido (EBIT), por seu turno, apresentou um crescimento homólogo de 68% no primeiro semestre do exercício fiscal, concluído em maio deste ano, para 9.175 milhões de coroas suecas (813 milhões de euros), esclarece também a H&M num comunicado.

As vendas ascenderam a 113.274 milhões de coroas suecas (10.040 milhões de euros), o que representou um acréscimo de 1% em relação ao mesmo período do ano fiscal anterior, sendo que cerca de 30% das vendas no período em análise realizaram-se através da internet.

No primeiro semestre, concluído em maio, os ‘stocks’ da H&M diminuíram 1% em relação ao ano fiscal precedente, tendo representado 16,3% das vendas dos últimos doze meses.

Quanto ao segundo trimestre deste ano, entre março e maio deste ano, a multinacional contabilizou um lucro de 4.995 milhões de coroas suecas (443 milhões de euros), mais 52% em termos homólogos, impulsionada pelo aumento das vendas, a uma margem bruta mais elevada, a um bom controlo dos custos operacionais e aos efeitos positivos do seu programa de eficiência.

No segundo trimestre, o EBIT (lucro antes de juros e impostos) teve um aumento homólogo de 50%, para 7.098 milhões (629 milhões de euros).

Já as vendas somaram 59.605 milhões de coroas suecas (5.283 milhões de euros), o que correspondeu a um aumento homólogo de 3%, tanto em coroas suecas, como em moedas locais.

A rentabilidade do grupo H&M na primeira metade do ano fiscal foi “excelente”, devido ao aumento gradual das vendas, ao crescimento da margem bruta e ao bom controlo dos custos, conclui a multinacional.

com Lusa