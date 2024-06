Homens que cuidam de crianças são mais sexy para as mulheres, diz ciência

O desejo da paternidade, a divisão da tarefas com o outro progenitor, a partilha de cuidados parentais e o alívio que daí decorre são, já por várias vezes referido, fatores que tornam as mulheres mais disponíveis para uma vida intima mais intensa e com mais prazer. E se isto é uma verdade sentida por muitas, e não raras vezes, confirmada pela ciência, fica agora comprovado, uma vez mais, que um homem é visto como mais sexy quando interage e cuida de miúdos.

Um estudo neerlandês com 433 mulheres com pelo menos 18 anos que disseram sentir atração por homens e publicado na Evolutionary Psychological Science vem agora mostrar isso mesmo. Para aferir desta propensão, as participantes do estudo foram sujeitas a duas experiências que pretendiam avaliar a atratividade masculina.

Numa primeira fase, foram-lhes mostradas fotos de homens sozinhos ou a interagirem com crianças. Em seguida, foi-lhes pedido que lessem um artigo que descrevia as atividades dos homens, entre elas comportamentos de cuidado e de não cuidado. As mulheres avaliaram depois a atratividade dos homens numa escal de zero (nada atraente) a 100 (muito atraente).

Homens retratados e descritos como estando sozinhos foram percecionados como menos atraentes do que aqueles que eram mostrados em interação com crianças, facto que era potenciado junto de mulheres que assumiam ter objetivos pronunciados de maternidade.



Para os investigadores, este entusiasmo pelos homens pode ser entendida ao abrigo da “teoria do investimento parental”. Ora, tal sugere que as mulheres tendem a preferir parceiros que pareçam confiáveis e que sejam “bons cuidadores”.