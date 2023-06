Hugo Boss abre em polo de Gondomar com cerca de mil novos empregos

A Metyis, multinacional neerlandesa dedicada ao desenvolvimento de soluções em ‘big data’, comércio digital, marketing & design e serviços de consultoria, iniciou a construção do “novo e importante hub na região do Porto”, lê-se no comunicado enviado à Lusa, em 2021.

O Hugo Boss Digital Campus, que inaugurou esta quinta-feira, 1 de junho, também as suas instalações no local, é especialista “em eCommerce, análise empresarial avançada, tecnologia e data”, acrescenta a nota de imprensa.

O Metyis Campus é composto por dois edifícios e vai criar cerca de mil novos postos de trabalho, incluindo os 250 destinados à operação do parceiro. “Com este projeto, a empresa reforça o seu compromisso com Portugal e, em particular, com a comunidade local”, assinala a publicação.

Citado pelo comunicado, o presidente executivo da Metyis, Yogen Singh destacou a “missão” de serem “parceiros estratégicos dos clientes, dos colaboradores e da sociedade em geral”.

“Os nossos campus, seja em Portugal, Espanha, Índia ou México, são epicentros onde fornecemos soluções para os nossos clientes a nível regional e global, operamos centros de excelência em digital, data e tecnologia, e formamos os nossos colaboradores nestas áreas”, acrescentou.

“O Campus do Porto abre as suas portas no momento em que a Metyis celebra 10 anos, assinalando uma etapa importante que vai permitir fortalecer as nossas parcerias e disponibilizar um espaço de crescimento pessoal e profissional aos nossos colaboradores”, assinalou.

A parceria com o Hugo Boss Digital Campus resulta de “joint-venture” entre a Metyis e a Hugo Boss, lançada em 2021, informa o comunicado.

Também citado pela nota de imprensa, o presidente executivo da Hugo Boss, Daniel Grieder garantiu que o novo campus “é um marco fundamental” no trajeto para serem “a principal plataforma de moda premium, orientada para a tecnologia a nível mundial”.

“Este projeto vai gerar cerca de mil postos de trabalho altamente qualificados, o que é absolutamente decisivo para reter os melhores talentos na nossa cidade”, disse Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, também citado.

A Metyis opera em várias áreas de negócio, incluindo bebidas, bens de consumo, moda, serviços financeiros, processamento alimentar, retalho e serviços públicos, entre outras. Atualmente, a empresa tem escritórios no Porto, Lisboa e Faro, empregando mais de 200 profissionais em Portugal, incluindo o Digital Campus.