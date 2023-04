Inês Aires Pereira. O que deve saber sobre a vencedora do ‘Dança Comigo’

Na noite de domingo, 2 de abril, após uma disputa pelo troféu com Catarina Maia na finalíssima de Dança Comigo e depois de terem sido as concorrentes mais votadas pelo público, Inês Aires Pereira levou a melhor.

A também humorista era uma das concorrentes favoritas à vitória desde o primeiro momento em que participou. Em reação à vitória, disse: “Amorzinho, obrigada por teres ficado com os meninos para eu poder ensaiar este tempo todo. Obrigada às pessoas que votaram. Estou tão, tão feliz.”

A final contou ainda com a atuação de outros participantes como Ana Garcia Martins (mais conhecida como Pipoca Mais Doce), Mafalda Creative, Carla Andrino, Isabel Silva, Marta Faial, Liliana Santos, Tiago Castro e João Mota.

Inês Aires Pereira tem 33 anos e, com o companheiro David Ferreira da Silva, tem dois filhos em comum: Alice e Joaquim.

Apesar de, desde os 12 anos, saber que queria ser atriz, não foi no palco que percebeu que era essa a sua vocação. Foi quando começou a ser acólita que descobriu que gostava de encenação. Foi em 1999 que se estreou em palco, a apresentar um prémio no Portugal Fashion. Tentou entrar no Conservatório, mas com os nervos e com a pressão do casting, acabou por não conseguir. O plano B passou pela ACT – Escola de Atores, onde fez formação na área. Vingou em séries juvenis como Rebelde Way e Lua Vermelha. Na primeira, deu vida a Paula e na segunda interpretou Luísa Ruas. Entrou ainda em séries cómicas como Os Compadres.

Uns anos mais tarde, entre 2014 e 2016, foi apresentadora do Curto Circuito, na SIC Radical, e desde então nunca mais parou. A par do teatro, conta com um percurso televisivo e ligado à comédia. Durante o período pandémico, entrou quase todos os dias em direto no Instagram na companhia de Bruno Nogueira em Como é que o Bicho Mexe, late-night talk show criado e apresentado pelo mesmo na rede social.

Atualmente, faz parte do elenco da novela da TVI Para Sempre, onde dá vida à personagem Alice e, a 18 de março, integrou a segunda temporada da série humorística Taskmaster, da RTP.