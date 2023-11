Infância, sucesso, cancro, divórcio. Fernanda Serrano em livro autobiográfico

A infância feita de amor mas também com dificuldades económicas, a carreira de sucesso como modelo e a independência financeira, o casting em Barcelona que lhe mudou a vida profissional são temas do novo livro autobiográfico que a atriz Fernanda Serrano lança em véspera de completar 50 anos, a 15 de novembro.

Um olhar que a própria diz ser “sem filtros” e que traz também à luz a luta contra o cancro de mama, a gravidez pouco depois de debelar a doença, os momentos complicados que passou com algumas decisões médicas e, mais recentemente, o divórcio do pai do filhos, Pedro Miguel Ramos. Uma decisão que a atriz relata que levou cinco anos a tomar a decisão porque precisava de ver garantido para si que tinha esgotado todas as possibilidades antes de por fim a um sonho de há muito: uma família grande.

Em Não Há Vidas Perfeitas, da editora Oficina do Livro e que já está em pré-venda, Fernanda Serrano, que no início deste mês se mostrou sensual numa produção fotográfica a propósito do seu aniversário, fala “das realizações e frustrações, momentos de grande felicidade e de grande tristeza”. “Sou assim, sou oito ou oitenta, nunca sessenta e cinco ou quarenta; ser ‘mais ou menos’ não é para mim! – tenho fraquezas e forças”, escreve.