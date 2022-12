Infanta Maria Francisca de Bragança está noiva

“Suas Altezas Reais os Duques de Bragança têm o prazer de anunciar o noivado de sua filha, Sua Alteza a Infanta D. Maria Francisca de Bragança, duquesa de Coimbra, e do Senhor Duarte de Sousa Araújo Martins”, refere a nota pública enviada pela casa de Bragança na quinta-feira, 15 de dezembro, remetendo mais detalhes para breve.

Foi D. Duarte que revelou que o casal ficou noivo em Timor no início deste mês e que o pretendente é “neto materno do conhecido arquiteto e pintor de arte sacra João de Sousa Araújo”, lê-se no mesmo comunicado. Na nota biográfica de Duarte Martins é revelado que “nasceu em Lisboa, a 14 de Maio de 1992” e tem “três irmãos”.

No currículo, é avançado que o noivo é “advogado, atualmente Associado Sénior na sociedade de advogados Uría Menéndez – Proença de Carvalho, especializado em mercados de capitais e fusões e aquisições” e “desenvolveu trabalho voluntário ao longo da sua vida, nomeadamente como Chefe Geral das Missões da Faculdade de Direito da Universidade Católica”.

Os Duques de Bragança são também pais de Afonso, príncipe da Beira, e de Dinis, duque do Porto.