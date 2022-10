Instagram. Milhares de contas suspensas e ainda sem justificação

“Suspendemos a tua conta a 31 de outubro de 2022″, refere a mensagem que começou a chegar por volta das 13 horas desta segunda-feira. Milhares de contas do Instagram foram suspensas, com queixas a sucederem-se no Twitter.

Até ao momento, como avança o JN, não foram ainda dadas quaisquer explicações para o sucedido, embora tenha sido admitido a existência de um problema. “Estamos conscientes que algumas pessoas estão a ter problemas a aceder à conta no Instagram. Estamos a averiguar o problema e pedimos desculpa pelo inconveniente”, lê-se na conta oficial do Instagram no Twitter.

Muitos dos seguidores que mantêm acesso à conta reportam, contudo, estar a perder seguidores.