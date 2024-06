Investigadora do associativismo feminino Isabel Freire vence Prémio Maria Lamas

O trabalho Compassos feministas. Associações Federadas no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (1914-1947), da autoria de Isabel Freire, venceu a edição de 2024 do Prémio Maria Lamas edição, anunciou a câmara de Torres Novas.

O Prémio Maria Lamas para Estudos sobre a Mulher, Género e Igualdade foi atribuído por unanimidade à professora e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A obra distinguida foi publicada em livro, em outubro de 2023, a partir de uma pesquisa desenvolvida entre 2019 e 2022, no âmbito do projeto de investigação Mulheres e Associativismo em Portugal (1914-1974), desenvolvido no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, indica o comunicado do Município de Torres Novas, promotor do prémio.

O júri do Prémio Maria Lamas 2024 foi composto pelos professores e investigadores Inês Paulo Brasão, do Instituto Politécnico de Leiria, Miguel Vale de Almeida, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e Anália Torres do ISCSP – Universidade de Lisboa.

O prémio é atribuído em homenagem à jornalista e escritora Maria Lamas (1893-1983), autora de As Mulheres do Meu País, pedagoga e investigadora, tradutora e fotógrafa, opositora à ditadura do Estado Novo, combatente pelos direitos humanos e cívicos, figura-chave na luta pelos direitos das mulheres em Portugal.

A cerimónia de entrega do prémio decorrerá no próximo dia 7 de julho, às 18:00, no CHUDE – Centro Humberto Delgado, no Boquilobo, Torres Novas.