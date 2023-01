Irmã de Céline Dion revela novos detalhes sobre o estado de saúde da cantora

A irmã da cantora Céline Dion revelou esta semana em entrevista ao Le Journal de Montréal que a artista está “rodeada de especialistas” que a estão a ajudar a combater a doença. Para Claudette Dion, o transtorno chegou como consequência do trabalho de longos anos da artista, agora descritos comocomo “duros”. “Começou com 12 anos, realmente nem teve adolescência”, afirmou.

No passado dia 8 de dezembro, a cantora fez um vídeo na sua conta oficial de instagram, onde revelou sofrer de “síndrome de pessoa rígida”, uma doença rara que lhe provocava espasmos musculares e lhe afetava as cordas vocais, razão pela qual cancelou as atuações previstas para 2023 e 2024, de acordo com a revista espanhola Hola.

Confessou também que não vê a irmã há dois anos, porque, segundo a mesma, se “isolou” e se “afastou dos irmãos”. Apesar disso, Claudette crê na recuperação de Céline Dion. “Confio que a vida lhe vai devolver o que deu. Porque é uma rapariga extremamente inteligente, muito generosa e talentosa. E apaixonada pela vida também”, declarou.