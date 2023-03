IVA Zero nas leguminosas secas? Eis como demolhar feijão e grão de bico

Esqueça as latas. Só as leguminosas secas constituem a lista de produtos alimentares com IVA anulado apresentada esta segunda-feira, 27 de março. Se precisa de entrar neste universo, é necessário fazer a demolha antes de as confeccionar, mas nem toda a gente sabe o melhor método para a fazer. Fique a par dos passos que a vão ajudar no processo