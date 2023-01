Ivana Trump deixa herança de 925 mil euros à ama que a ajudou a criar os filhos

Seis meses após ter morrido, aos 73 anos, é conhecida a distribuição da herança de Ivana Trump, antiga manequim e primeira mulher do agora ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump. Uma fortuna que, segundo a edição norte-americana da revista Forbes, está avaliada em 34 milhões de dólares (31.5 milhões de euros).

E se a maior fatia vai, como se esperava, para os filhos fruto do casamento com o empresário – Donald Jr., nascido em 1977, Ivanka Marie, em 1981, e Eric, em 1984 -, a verdade é que também há surpresas, segundo avança aquela publicação

A parcela mais volumosa fora da família vale um milhão de dólares (925 mil euros) e vai seguir diretamente para aquela que foi a ama dos filhos de Ivana e Donald, Dorothy Curry, e que trabalhou com a família durante décadas. De acordo com o inventário agora revelado, tratar-se-á do produto de um condomínio na Flórida que as imobiliárias estimam nesse valor. A antiga ama também vai ficar com o cão que era de Ivana, o Yorkshire terrier chamado Tiger Trump.

Segundo contou a própria Ivana no seu livro biográfico de 2017, Raising Trump, Curry começou como ama e chegou a assistente pessoal. Pelo meio, foi responsável pelo ensino da religião e orações aos filhos do casal, em inglês, e que Ivana desconhecia. “Não posso dizer que a religião desempenha um papel importante na minha vida agora (…) mas estou feliz que as crianças tenham crescido a conversar com Deus”, escreveu sobre a mulher que a ajudou a criar os filhos numa altura em que também ela procurava adaptar-se ao inglês.

Nesta fortuna global de Ivana estimada em 31 milhões e meio de euros, também há espaço para a solidariedade. Todas as roupas da antiga manequim e milionária vão ser doadas à Cruz Vermelha Americana e ao Exército de Salvação, à exceção das peças em pele, que serão vendidas e o valor reverterá para os três filhos.