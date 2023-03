Ivete Sangalo e Ana Castela trazem sons do Brasil a Lisboa em maio

A Altice Arena, em Lisboa, recebe o festival Brasil Vibes, em que Ivete Sangalo, Ana Castela e Gustavo Mioto são cabeças de cartaz. O objetivo deste evento urbano é mostrar “o melhor do Brasil em Portugal”.

O festival Brasil Vibes “vem colmatar um desejo muito grande do público em ver ou rever os artistas da sua preferência e começa em grande, encabeçado por uma das artistas que melhor é recebida no nosso país: Ivete Sangalo”, segundo comunicado enviado às redações.

Com o nome Tudo Colorido, no concerto poderão ser escutados os grandes êxitos de Ivete Sangalo como Festa, Quando a chuva passar e Se eu não te amasse tanto assim, incluindo os sucessos da Banda Eva (da qual Ivete foi vocalista).

O espetáculo conta também com a presença da artista mais ouvida do Spotify no Brasil, Ana Castela, ou a Boiadeira – como também é conhecida -, que vem representar a nova geração. Ainda não tem 20 anos, mas já conta com mais de 5,6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 6,1 milhões no Tik Tok. Irá cantar músicas como Pipoco, Roça em mim e Neon.

O músico e último convidado, Gustavo Mioto, é considerado um dos maiores nomes da música Sertaneja atual. Já conta com cinco álbuns de originais gravados e já colaborou com nomes conhecidos do público como Anitta, Luan Santana e Gusttavo Lima. Não faltarão triunfos como Eu gosto assim, Fora de mim e Coladinha em mim, música que lançou originalmente em dueto com a cantora brasileira Anitta.

Pode encontrar comprar os bilhetes em vibesandbeats.pt e nos locais habituais. Os preços variam entre os 45 e os 85 euros.