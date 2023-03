Ivo Lucas, Cristina Branco e Paulo Neves vão ser julgados por homicídio por negligência de Sara Carreira

A fadista Cristina Branco, Ivo Lucas e Paulo Neves vão responder no julgamento pelo crime de homicídio por negligência no caso da morte de Sara Carreira, enquanto Tiago Pacheco será julgado por condução perigosa.

À saída do tribunal de Santarém, nesta segunda-feira, 27 de março, Tony Carreira reagiu à decisão do juiz. “Não estou aqui para vingar ninguém, sei que isto vai terminar a dizer que perdi a minha filha… nada vai acontecer a ninguém”, referiu, visivelmente revoltado, aos jornalistas presentes.



O juiz do Tribunal de Santarém acaba de decidir levar a julgamento todos os arguidos do acidente que matou a cantora Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020. De acordo com a pronúncia, Cristina Branco e Paulo Neves vão responder por homicídio por negligência. A decisão instrutória agravou a acusação imputada a Ivo Lucas, que vai ser julgado pela prática de um crime de homicídio negligente na forma grosseira (passível de pena de prisão até cinco anos), o mesmo crime que imputou a Paulo Neves, o condutor cuja conduta, concluiu o juiz, contribuiu para a cadeia de acidentes que se sucederam, tal como era requerido pelos pais de Sara Carreira, Tony Carreira e Fernanda Antunes.