Já pode comprar roupa que foi de Ana Sofia Martins, Júlia Palha e Catarina Gouveia. E ainda ajuda o planeta

Este sábado, 18 de maio, a agência de moda e talentos L’Agence organiza uma venda solidária que conta com peças doadas por Ana Sofia Martins, Andreia Rodrigues, Catarina Gouveia, Diogo Amaral, José Mata, Júlia Palha, Raquel Strada e Ricardo Pereira. Roupas que, ao abrigo do projeto de upcycling, foram “entregues a designers e costureiras cujo objetivo foi transformá-las as em novos e diferentes itens” que estão disponíveis para compra no Altis Grand Hotel, sala Paris I (piso 13)”, refere a nota enviada às redações.

“A totalidade do valor da venda irá reverter para a associação Movimento Claro, que contribui para consciencialização do problema do plástico nos oceanos, canalizando o mesmo para recolha e transformação de embalagens plásticas em skates e outros objetos de plástico reciclado”, lê-se no comunicado. E prossegue: “Há muitos anos que já é parte da política empresarial da nossa empresa a organização de ações de responsabilidade social e ambiental de maneira a contribuir de forma positiva para uma sociedade mais atenta. Temos uma forte ligação à área de moda, que é uma indústria bastante poluente, por isso sentimos necessidade de realizar esta ação que também promove a compra de roupa em segunda mão. Queremos alertar consciências para um mundo que se quer cada vez mais atento e global, por isso, o dinheiro reverterá a 100% para uma associação que protege os oceanos.”, diz Elsa Gervásio, CEO e partner da L’Agence.

Neste evento estão também previstas palestras, das 12h às 14h, que contarão com participação de Mary Fellowes, fundadora Greenwith Studio e sustainable fashion expert, no âmbito da “Importância da Moda Sustentável”, e de Paulo Gomes, fashion art director, sobre a “Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade na Moda”. Haverá também um momento de Storytelling da responsabilidade de Tatiana Teixeira, fundadora da AfroWema, uma marca sustentável feita por uma portuguesa baseada em Nairobi, e um Painel de Discussão sobre “Moda Consciente” moderado pelo Trash Club Porto, que contará com os contributos de Vintage For a Cause, Siz Ethical and Sustainable e Mana Terra.

Além disso, haverá ainda a possibilidade assistir a mensagens especiais no âmbito do mote da venda solidária de Arizona Muse, modelo internacional e ativista ambiental, Daisy Knatchbull, fundadora de The Deck, e Orsola de Castro, cofundadora do movimento Fashion Revolution.

Este evento será em parceria com a Extreme Hangout, uma plataforma que se dedica à ação climática, como forma de ajudar a promover o lançamento do evento que irá acontecer em julho, Extreme Hangout Cascais 2024, onde se reúnem aqueles que se preocupam com o ambiente, que querem fazer parte e construir um networking de ação e mudança.