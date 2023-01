Jenna Ortega: do universo da Disney para o mundo de “Wednesday”

Jenna Ortega tem estado nas luzes da ribalta após a sua participação na série da Netflix, “Wednesday”. De notar que esta trama valeu à intérprete a sua primeira indicação ao Globo de Ouro para Melhor Atriz em Série de TV.

A trama, criada por Alfred Gough e Miles Millar, e com produção de Tim Burton, que conduziu os primeiros quatro episódios, é já um fenómeno de audiências e conta com uma segunda temporada confirmada pela plataforma de streaming.

Torna-se importante ressalvar que a atriz foi a responsável por criar a dança de Wednesday em uma das cenas mais célebres da série e que já viralizou nas redes sociais.

Mas quem é Jenna Ortega e como é que passou do universo da Disney para um dos mundos de Tim Burton?

A atriz, apesar de ter apenas 20 anos, já conta com um currículo vasto e variado. Com apenas 13 anos, Jenna Ortega tornou-se conhecida com o seu papel em “A Irmã do Meio”, no Disney Channel, na qual deu vida a Harley Diaz.

Apesar de a fama ter surgido com a Disney, Jenna Ortega já tinha feito participações em séries como “Jane The Virgin”, “CSI” ou “Rake”.

No entanto, a atriz passou de uma estrela da Disney e destacou-se em registos completamente diferentes. Algo que aconteceu com outras celebridades como Zendaya e Miley Cyrus.

Em 2019, Jenna Ortega teve um papel de destaque na série “You”, uma trama da Netflix pertencente ao género thriller. Na história que narra as aventuras de Joe Goldberg (Penn Badgley), Jenna Ortega deu vida a Ellie, na segunda temporda.

Mas o trajeto da intérprete não ficou por aqui e destacou-se em algumas longas-metragens de terror. Em 2022, Jenna Ortega entrou no filme “Gritos”. Também em 2022, fez parte do elenco de “X – A Marca da Morte”. Contudo, já em 2020 tinha brilhado no filme “The Babysitter: Rainha da Morte”.

Jenna Ortega participou ainda em filmes como “Depois”, “Dia do Sim”, entre outros. Apesar de já ter feito comédia e drama, Jenna Ortega já confessou em entrevistas que prefere géneros mais obscuros.