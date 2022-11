Jennifer Aniston lamenta que não a tenham aconselhado a congelar óvulos

Tentou engravidar, fez tratamentos de fertilidade in vitro, mas a sua história seguiria caminho diferente. Atualmente, em declarações à revista Allure, Jennifer Aniston, 53 anos, fala do longo processo, da pressão social e dos media, dos estereótipos, das lutas que travou e da pena que tem de não ter congelado gâmetas antes de se confrontar com a dificuldade em engravidar.

Aos 30 e aos 40 anos e numa altura em que estava sob apertado escrutínio dos meios de comunicação social, Jennifer Aniston revela que “estava a tentar engravidar”.

“Foi uma estrada desafiadora para mim, a estrada de ser mãe”, acrescentou a atriz que está atualmente na serie The Morning Show, da Apple TV+. “Todos estes anos e anos de especulação… Foi muito difícil. Eu estava a passar por fertilização in vitro.” “Passei tantos anos a proteger essa parte da minha história. Sou protetora porque sinto que há tão pouco que posso guardar para mim”, afirma.

Um processo sobre o qual diz ter “zero arrependimento”, mas gostaria de ter tido outras ferramentas à disposição. “Daria qualquer coisa a quem me tivesse dito ‘Congele os óvulos. Faça um favor a si mesma.’ Simplesmente não se pensa nisso. Agora, aqui estou eu hoje”, refere. “O navio partiu” acrescentou.

Uma entrevista em que a comunicação social é visada pela pressão social que exerce sobre as mulheres que não têm filhos. “Criou-se uma narrativa de que eu era apenas egoísta” e de “que apenas me importava com minha carreira”. “E Deus me livre que uma mulher seja bem sucedida e não tenha um filho”, acrescentou, falando do ataque que sofreu na pele: “A razão pela qual meu marido [Brad Pitt] me deixou, por que terminamos o casamento, foi porque eu não lhe dava um filho. Foi mentira absoluta. Eu não tenho nada a esconder neste momento.” “O [mundo] cria narrativas que não são verdadeiras, agora posso dizer a verdade. Sinto que estou a sair da hibernação. Não tenho nada a esconder”, acrescentou Aniston.