Jennifer Lopez é a nova embaixadora global de marca de lingerie italiana

Jennifer Lopez é a nova embaixadora global da Intimissimi. A atriz de 53 anos partilhou na sua conta oficial de Instagram algumas peças da nova coleção Primavera/Verão 2023, escrevendo “#JLOxINTIMISSIMI está quase disponível. Mal posso esperar para vocês verem o que é que eu tenho na loja com a @intimissimiofficial.”

A campanha, executada pelo diretor criativo Riccardo Ruini, captura a essência do verão italiano, que é também o local onde a norte-americana conheceu a marca de lingerie, durante uma viagem no ano passado. “Eu adoro Itália – as pessoas, a moda, a cultura, a comida e a história. Quando descobri a Intimissimi, fui imediatamente atraída pelas suas sedas preciosas, pelas suas rendas românticas, pelos seus cortes bonitos que favorecem as formas e designs sofisticados”, afirmou Jennifer Lopez e acrescentou: “Estou orgulhosa de ser uma Mulher Intimissimi e honrada que a marca me veja como alguém que personifica as suas próprias qualidades – confiança, carisma e força.”

A coleção apresenta nuances de fúcsia que representam os tons das buganvílias, com o laranja do sol brilhante e a cor turquesa que simboliza o Mar Mediterrâneo. “Ao procurar um parceiro de marca que incorporasse o espírito de todos os nossos clientes icónicos, procuramos imediatamente Jennifer Lopez. Queremos que as mulheres tenham uma vida mais gratificante e se sintam empoderadas todos os dias”, referiu o CEO da marca de lingerie italiana, Matteo Veronesi. A campanha celebra, assim, as mulheres, “incentivando-as a sentirem-se confiantes e valorizadas em todos os papéis que desempenham”.